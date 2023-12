Ministerium: Lehrer müssen trotz Warnstreiks in die Schule

Das Brandenburger Bildungsministerium hat Schüler und Lehrer auf mögliche Auswirkungen des Warnstreiks bei der Bahn hingewiesen.

"Die Teilnahme am Unterricht in den Schulen könnte durch den Warnstreik erschwert werden oder sogar unmöglich sein", betonte eine Ministeriumssprecherin am Donnerstag. Lehrer seien dennoch verpflichtet, zum Dienst zu erscheinen. Schüler, die aufgrund des Streiks nicht zur Schule gelangten, sollten Aufgaben für zu Hause bekommen. Auch Distanzunterricht sei möglich.

Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hat ihre Mitglieder zu einem erneuten Warnstreik bei der Deutschen Bahn aufgerufen. Von Donnerstagabend, 22.00 Uhr, bis Freitagabend, 22.00 Uhr, müssen sich Fahrgäste wieder auf Tausende Zugausfälle im bundesweiten Bahnverkehr einstellen. Die Gewerkschaft will so unter anderem der Forderung nach einer Arbeitszeitsenkung für Schichtarbeiter Nachdruck verleihen.

(dpa)