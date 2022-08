Mann überfällt Spielhalle in Ahrensfelde

Ein Mann hat am späten Montagabend eine Spielothek in Ahrensfelde (Landkreis Barnim) ausgeraubt.

Er war nach Angaben einer Angestellten am Montag bereits als Gast in der Spielhalle gewesen und kehrte kurz vor Mitternacht mit einem "pistolenähnlichen Gegenstand" zurück, wie ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen sagte. Demnach erbeutete er Bargeld aus der Kasse und floh anschließend auf einem Fahrrad. Verletzt wurde niemand. Die Polizei leitete Fahndungsmaßnahmen ein. Da Videoaufnahmen des Täters existierten, sei es nur eine Frage der Zeit, bis der Mann gefasst werde, so der Sprecher. Die Polizei machte keine Angaben dazu, wie viel Geld der Mann stahl.

(dpa)