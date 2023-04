Barnim

vor 47 Min.

Wohnungslose Frau in S-Bahnhof mit Pfefferspray angegriffen

Mehrere Jugendliche sollen eine wohnungslose Frau am frühen Donnerstagmorgen an einem S-Bahnhof in Panketal (Kreis Barnim) mit Pfefferspray attackiert haben.

Die Frau habe auf einer Treppe im Bahnhofsgebäude im Ortsteil Zepernick gesessen, teilte die Polizei mit. Die Einsatzkräfte seien um 2.50 Uhr gerufen worden. Die Angreifer mit dem Pfefferspray, die wahrscheinlich vom Bahnsteig kamen, seien davongerannt. Die Fahndung blieb erfolglos. Die 34 Jahre alte Wohnungslose erlitt leichte Verletzungen, Rettungskräfte behandelten sie. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden. (dpa)

