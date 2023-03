Alba Berlin gewinnt Nachholspiel beim Mitteldeutschen BC

Alba Berlin hat in der Basketball-Bundesliga einen wichtigen Auswärtssieg gefeiert.

Am Dienstagabend siegten die Berliner in einem Nachhholspiel beim Mitteldeutschen BC in Weißenfels mit 87:77 (36:37). Damit rückte Alba näher an Tabellenführer Telekom Baskets Bonn heran. Beste Berliner Werfer waren Maodo Lo mit 25 und Yanni Wetzell mit 17 Punkten.

Trainer Israel Gonzalez musste auf das verletzte Duo Yovel Zoosman (Schulter) und Johannes Thiemann (Knie) verzichten. Zudem bekam Center Ben Lammers eine Pause. Im sechsten Spiel innerhalb von 13 Tagen tat sich Alba schwer, in die Partie zu finden. Schnell lagen die Berliner 6:11 hinten, weil es vor allem in der Offensive hakte.

Gegen sehr physisch agierende Weißenfelser spielte Alba zu statisch, leistete sich einige Ballverluste und traf vor allem die Distanzwürfe nicht. Da waren die Gastgeber zunächst effektiver und deshalb liefen die Berliner in der ersten Hälfte meist einem knappen Rückstand hinterher. Die Fehlerquote der Gäste war in der gesamten Partie zu hoch.

Nach dem Seitenwechsel kam Alba mit deutlich mehr Intensität aus der Kabine. Besonders in der Defensive ließen die Berliner nun weniger zu und konnten sich mit einem 15:2-Lauf absetzen. Doch immer wieder schlichen sich Fahrlässigkeiten ins Spiel der Gäste ein. Ende des dritten Viertels war der Vorsprung fast verspielt (59:57). Im letzten Abschnitt konnte sich Alba dann erneut absetzen. Der MBC gab zwar nie auf, aber die Gäste retteten den Sieg ins Ziel.

(dpa)