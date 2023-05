Alba Berlin gleicht in der Playoff-Serie gegen Ulm aus

Alba Berlin hat sich im Viertelfinale der Basketball-Bundesliga zurückgemeldet.

Nach der Auftaktniederlage daheim am Sonntag siegte der Titelverteidiger nach einer Steigerung in der zweiten Hälfte am Mittwoch bei ratiopharm Ulm mit 91:77 (39:47). In der Best-of-Five-Serie steht es nun 1:1. Die dritte Partie steigt am Freitag in der Hauptstadt. Beste Berliner Werfer waren Jaleen Smith (18 Punkte), Luke Sikma und Gabriele Procida (je 14). Für Ulm punkteten Brandon Paul (20) und Karim Jallow (16) am häufigsten.

Die Partie begann zunächst sehr ausgeglichen mit hoher Intensität. Beide Teams brauchten ein paar Minuten, um ihren Rhythmus zu finden. So war die Anfangsphase von Fehlwürfen und Ballverlusten geprägt. Alba konnte sich Mitte des ersten Viertels zwar mal auf 14:9 leicht absetzen. Doch es blieb nur eine kurze Führung.

Denn Ulm traf nun seine Distanzwürfe besser. Die Berliner hingegen setzten viele daneben - bis auf Smith. Zu Beginn des zweiten Abschnittes konnten sich die Gäste erneut auf 33:27 leicht absetzen, doch nach einer Ulmer Auszeit war auch diese Führung schnell wieder weg. Bei Alba häuften sich die Missverständnisse, es lief immer weniger zusammen. Und Ulm bestrafte das mit einem 12:2-Lauf bis zur Pause.

Nach dem Seitenwechsel trat Alba mit einer ganz anderen Körpersprache auf. Besonders in der Defensive war die Intensität nun hoch. Kurz vor Ende des dritten Viertels gingen die Gäste nach langer Zeit wieder in Führung (59:58). Und mit zunehmender Spieldauer kehrte bei Alba die Sicherheit zurück, die Berliner zogen davon. Mitte des letzten Abschnittes wurde die Führung erstmalig zweistellig (79:69). Und das ließen sich die Gäste dann nicht mehr nehmen.

