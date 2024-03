Alba Berlin siegt auch gegen die Towers Hamburg

Die Berliner setzten gegen Hamburg ihren Aufwärtstrend in der Bundesliga fort. Eigengewächs Tim Schneider stellte dabei einen neuen persönlichen Rekord auf.

Alba Berlin hat in der Basketball-Bundesliga (BBL) seinen achten Sieg in Serie gefeiert. Am Ostersonntag siegten die Berliner daheim vor 7835 Zuschauern gegen die Veolia Towers Hamburg am Ende deutlich mit 85:65 (40:37). Die Hauptstädter bleiben damit als Tabellendritter erster Verfolger vom Spitzenduo Niners Chemnitz und dem FC Bayern München. Bester Berliner Werfer war Tim Schneider mit 24 Punkten. Für den 26-Jährigen ein neuer BBL-Rekord.

Trainer Israel Gonzalez hatte erneut auf der Center-Position wenig Auswahl. Neben dem gesperrten Khalifa Koumadje fehlte erneut Weltmeister Johannes Thiemann (Rückenprobleme). Dafür war aber Yanni Wetzell wieder dabei. Sein Team startete nur 43 Stunden nach der Euroleague-Pleite bei Fenerbahce dennoch gut, ging schnell 7:2 in Führung. Hamburg konterte aber sofort mit einem 8:0-Lauf. Es dominierten beide Defensivreihen.

Alba fand in der Offensive zwar immer wieder Wege zum Korb, in der eigenen Defensive gab es dort mit den fehlenden Centern aber immer wieder Probleme. Zu viele Offensivrebounds konnten die Gäste einsammeln. Beide Teams trafen kaum aus der Distanz, sodass die Partie wenig Highlights und auch wenig Punkte bis zur Halbzeit bot. Keine Mannschaft konnte sich mehr als fünf Punkte absetzen.

Nach dem Seitenwechsel steigerte sich Alba aber dann defensiv und setzte sich gegen Ende des dritten Viertels erstmalig etwas ab (62:50). Die Gastgeber agierten nun deutlich souveräner, trafen nun auch besser. Mitte des letzten Abschnittes zogen sie auf 18 Punkte davon (74:56). Und das brachten sie am Ende problemlos ins Ziel.

