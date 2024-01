Alba Berlin will Bayern ärgern: "Immer etwas Besonderes"

Alba Berlin hat nach schweren Wochen zuletzt wieder etwas Selbstvertrauen getankt. Das soll im Spiel gegen einen Dauerrivalen helfen.

Die Basketballer von Alba Berlin gehen mit viel Vorfreude in das deutsche Euroleague-Duell am Donnerstag daheim gegen den FC Bayern München (20.00 Uhr/Magentasport). "Es ist immer etwas Besonderes, gerade bei dieser Rivalität. Da freuen wir uns sehr drauf. Und es ist eine gute Möglichkeit, den nächsten Schritt zu machen", sagte Guard Jonas Mattisseck. Und Trainer Israel Gonzalez über die Rivalität: "Das ist sicherlich eine Extra-Motivation - für beide Teams".

Nach zuletzt zwei Pflichtspielsiegen in Serie ist das Selbstvertrauen beim Außenseiter aus der Hauptstadt wieder etwas gestiegen. "Die Bayern hatten in den vergangenen Jahren auf dem Papier auch schon einen besseren Kader. Aber wir haben immer Wege gefunden, sie teilweise auch zu schlagen", sagte Mattisseck.

Bisher konnten die Berliner den Dauerrivalen daheim in der Euroleague aber noch nie besiegen. Und während Alba als Tabellenvorletzter kaum Playoff-Chancen hat, ist dieser für die Bayern fast schon Pflicht. Ein Alba-Sieg könnte den Ambitionen des aktuell Tabellen-14. allerdings einen großem Dämpfer verpassen. Darum geht es Gonzalez aber nicht: "Eine deutsche Mannschaft in den Playoffs ist gut für den deutschen Basketball, also auch gut für Alba."

Der Hauptstadtclub hofft auf den Einsatz von Rückkehrer Martin Hermannsson. "Er bringt sehr viel Erfahrung mit, was wir vielleicht auch ein bisschen vermisst haben", sagte Mattisseck. Sorgen bereitet hingegen Louis Olinde. Der Flügelspieler hatte vor knapp zwei Monaten eine Gehirnerschütterung erlitten und seitdem Probleme. "Er hatte einen Rückschlag. Er fühlte sich nicht gut und hat Probleme mit seinem Kopf", sagte Gonzalez.

(dpa)