Alba nach Ende der Negativserie erleichtert

Für Alba Berlin fand die Leidenszeit am Freitagabend ein Ende.

Nach zuvor zwölf Niederlagen in Serie durften die Berliner in der Euroleague endlich wieder jubeln. "Es ist eine Riesen-Erleichterung für das ganze Team. Wir haben ja schon eine schwere Last auf den Schultern getragen, und die ist jetzt erst einmal weg", sagte Sportdirektor Himar Ojeda nach dem 91:79-Auswärtssieg beim französischen Meister Asvel Villeurbanne.

Seit dem 19. Oktober mussten die Berliner auf einen Sieg in der Königsklasse des Basketballs warten. "Wir haben einiges durchmachen müssen. Aber wir haben nie die Teamchemie und das Gefühl füreinander verloren. Ich hoffe, wir können jetzt Schritt für Schritt besser werden", freute sich Trainer Israel González.

Krankheiten und Verletzungen, dazu noch ein sehr enger Spielplan, hatten Alba zuletzt immer wieder zugesetzt. Gegen Villeurbanne waren aber nach langer Zeit wieder alle dabei. "Wichtig war, dass alle wieder zurück und wieder gesund sind. Das Team kann jetzt wieder zusammenarbeiten", sagte Ojeda. Alba wirkte wieder frischer und hatte am Ende des Spiels mehr zuzulegen.

Besonders in der Königsklasse hofft Alba nun auf einen Aufschwung. "Wir sind immer noch hungrig und wollen mehr", sagte Guard Jaleen Smith, der mit 21 Punkten brillierte. Ojeda tritt allerdings etwas auf die Erwartungsbremse. "Das heißt jetzt noch nicht, dass wir das nächste Spiel auch gewinnen. Denn Baskonia ist gerade das beste Team in der Euroleague. Aber die Chancen sind jetzt größer", sagte der Spanier.

Am Donnerstag erwarten die Berliner daheim den Euroleague-Tabellenführer Baskonia Vitoria-Gasteiz (19.00 Uhr). Zuvor geht es schon am Dienstag in der Bundesliga ebenfalls daheim gegen die Fraport Skyliners Frankfurt (19.00 Uhr/beide MagentaSport). Ob das Team Neujahr freibekommt, ist deshalb noch offen. "Das hängt davon ab, wie die Reise war und wie müde die Spieler sind", sagte Ojeda.

