Basketball-Nationalspieler Niels Giffey wechselt nach Murcia

Der deutsche Basketball-Nationalspieler Niels Giffey wechselt zum spanischen Erstligisten CB Murcia.

Das teilte der Club am Dienstag mit. Der 31 Jahre alte Berliner war zuletzt für den Euroleague-Club Zalgiris Kaunas aktiv. Dass er den litauischen Rekordmeister verlassen würde, stand bereits Mitte Juni fest. Giffey werde am Mittwoch in Murcia erwartet, hieß es weiter.

Seine größten Erfolge im Vereins-Basketball feierte der 2,00 Meter große Flügelspieler mit Alba Berlin, wo er zwischen 2014 und 2021 insgesamt 398 Pflichtspiele absolvierte, je zweimal Meister und Pokalsieger wurde sowie die Kapitänsbinde trug. Im vorigen Monat holte er mit dem deutschen Nationalteam bei der Heim-EM Bronze.

