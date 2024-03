Alba Berlin gewinnt Spitzenspiel in Chemnitz

Nach einer hart umkämpften Partie gewinnt Alba beim Spitzenreiter Chemnitz. Die Anfangsphase sorgte aber für viel Aufregung.

Alba Berlin hat in der Basketball-Bundesliga einen enorm wichtigen Sieg geholt. Am Sonntag gewannen die Hauptstädter beim bisherigen Tabellenführer Niners Chemnitz mit 84:79 (39:35). Damit haben Alba und Chemnitz nun beide jeweils fünf Niederlagen auf dem Konto. Die Hauptstädter haben aber drei Spiele weniger absolviert. Beste Berliner Werfer waren vor 5000 Zuschauern Sterling Brown mit 18 und Martin Hermannsson mit 13 Punkten.

Von Beginn an entwickelte sich eine harte und hitzige Partie. Besonders die Chemnitzer agierten an der Grenze und teilweise auch drüber. Einige Fouls blieben aber ungeahndet. Nach einer Rangelei wurde dann Alba-Center Khalifa Koumadje bereits nach knapp vier Minuten vom Spiel disqualifiziert - eine umstrittene Entscheidung. Basketball geriet in der Anfangsphase so fast zur Nebensache.

Erst Ende des ersten Viertels beruhigte es sich wieder. Nun kam auch Alba besser ins Spiel und übernahm nach einem 12:0-Lauf wieder die Führung (30:24). Beide Teams taten sich besonders aus der Distanz schwer, sodass es in der ersten Hälfte nur wenig Punkte zu bestaunen gab.

Nach dem Seitenwechsel war Alba dann offensiv effektiver und konnte sich im dritten Viertel zeitweise bis auf acht Punkte absetzen (57:49). Doch Chemnitz kämpfte und bei Alba schwanden im dritten Spiel in sechs Tagen möglicherweise etwas die Kräfte. Knapp sechs Minuten vor dem Ende glichen die Gastgeber wieder aus (67:67). Doch die Berliner konnten sich erneut auf acht Punkte absetzen (77:69) und brachten dieses Mal den Vorsprung ins Ziel.

