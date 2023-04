Alba Berlin setzt Siegesserie bei Hamburg Towers fort

Alba Berlin bleibt Spitzenreiter der Basketball-Bundesliga.

Der Titelverteidiger gewann am Sonntag sein Auswärtsspiel bei den Veolia Towers Hamburg souverän mit 83:63 (40:32). Für das Team von Trainer Israel Gonzalez war es der neunte Ligasieg in Serie. Beste Berliner Werfer waren Nationalspieler Johannes Thiemann mit 16 und Ben Lammers mit zwölf Punkten.

Alba fand in den ersten Minuten nur schwer seinen Rhythmus und so waren es die Hamburger, die die ersten beiden Zähler in dieser Partie markierten. Die Gäste reagierten aber schnell und gingen beim 4:2 dann selbst erstmalig in Führung. Und die sollten sie von da an in diesem Spiel auch nicht mehr abgeben.

Die Berliner verteidigten gut und trafen in der Offensive solide. Bis auf 28:16 zogen sie zu Beginn des zweiten Viertels davon. Doch anschließend kamen die Gastgeber besser in die Partie, holten ein paar wichtige Offensivrebounds und trafen nun vermehrt ihre Distanzwürfe. So kam Hamburg wieder auf sechs Zähler heran (36:30), aber Alba blieb unbeeindruckt.

Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Berliner wieder die Intensität und ließen Hamburg im dritten Viertel kaum noch einfache Zähler zu. Bis auf 26 Punkte zog der Spitzenreiter davon (68:42). Bei den ersatzgeschwächten Gastgebern war die Verunsicherung anzumerken, während sich bei Alba im letzten Abschnitt die extrem hohe Belastung der letzten Wochen bemerkbar machte. Gonzalez schonte in den letzten Minuten einige Stammkräfte. Dennoch brachten die Berliner den Sieg problemlos ins Ziel.

(dpa)