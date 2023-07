Alba Berlin verlängert mit Center Christ Koumadje

Basketball-Bundesligist Alba Berlin arbeitet weiter an seinem Kader für die bevorstehende Saison.

Wie der Verein am Mittwoch auf seiner Internetseite bekannt gab, wurde der Vertrag von Christ Koumadje bis zum Ende der Saison 2025/26 verlängert. "Christ hat sich in den zweieinhalb Jahren bei uns sehr gut entwickelt und hat gezeigt, was für ein großer Faktor er in unserem Spiel sein kann", wird Sportdirektor Himar Ojeda in der Mitteilung zitiert.

Der aus dem Tschad stammende Koumadje war zur Spielzeit 2020/2021 zunächst bei Estudiantes Madrid in der ACB und Ende Dezember bei Avtodor Saratov in Russland aktiv, bevor er von dort nach nur zwei Monaten nach Berlin wechselte. In zweieinhalb Spielzeiten bei Alba konnte er zwei deutsche Meisterschaften und einen deutschen Pokaltitel feiern. In der Zeit habe er "die Philosophie und die Aufrichtigkeit des Clubs sowie die traditionell gute Teamchemie sehr zu schätzen gelernt", sagte der 27-Jährige.

