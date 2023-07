Alba Berlin verpflichtet Forward Justin Bean

Alba Berlin hat seinen ersten Zugang für die bevorstehende Saison vermeldet.

Der Basketball-Bundesligist verpflichtete Forward Justin Bean. Der 26 Jahre alte US-Amerikaner erhielt einen Dreijahresvertrag, teilte Alba am Mittwoch mit.

"Auf dem Court bringt er von allem etwas mit. Er kann gut werfen, hat einen starken Zug zum Korb und kämpft um jeden Rebound", sagte Sportdirektor Himar Ojeda. "Justin spielt immer mit viel Energie und Leidenschaft und verfügt dazu über eine hohe Spielintelligenz. Er hat das Potenzial, ein sehr guter Spieler auf hohem europäischem Niveau zu werden."

Der 2,01 Meter große Flügelspieler wurde an der Utah State University in der NCAA ausgebildet und war zuletzt in der Summer League 2023 für die Boston Celtics aktiv. In der vergangenen Saison spielte er bei Memphis Hustle in der G-League.

(dpa)