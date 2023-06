Bertholdt und Simon wechseln zu Alba Berlin

Die Basketballerinnen von Alba Berlin vermelden die ersten Neuzugänge für die kommende Saison.

In Marie Bertholdt und Theresa Simon wechseln zwei Spielerinnen mit Nationalteam-Erfahrung von Bundesliga-Konkurrent BC Pharmaserv Marburg in die Hauptstadt, wie Alba am Donnerstag mitteilte. Inside-Spielerin Bertholdt (28) spielte bis 2021 16 Mal für Deutschland. Aufbauspielerin Simon (24) kommt bislang auf acht Länderspiele, wegen einer Knöchelverletzung musste sie für die laufende EM absagen. "Wir wollen beide Spielerinnen auf das nächste Level bringen. Sie kommen in ein gefestigtes Team und werden unser Niveau noch einmal anheben", sagte Alba-Sportdirektor Himar Ojeda.

(dpa)