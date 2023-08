Erstes Bundesliga-Heimspiel für Alba gegen Crailsheim

Alba Berlin bestreitet sein erstes Heimspiel in der kommenden Saison der Basketball-Bundesliga am 2.

Oktober (18.30 Uhr) gegen die Hakro Merlins Crailsheim. Das gab der Verein am Freitag bekannt. Terminiert war bislang nur die Auftaktpartie bei den MLP Academics Heidelberg am 28. September (20.00 Uhr). Nach dem Spiel gegen Crailsheim folgt am 7. Oktober (18.30 Uhr) das Kräftemessen beim deutschen Meister Ratiopharm Ulm.

Zwei Tage zuvor beginnt für Alba mit dem Duell beim FC Bayern München (20.30 Uhr) die Spielzeit in der Euroleague. Die reguläre Spielrunde in der Bundesliga vor den Playoffs endet mit dem 34. Spieltag (10.-13. Mai) für Alba mit der Partie in Crailsheim. Am kommenden Montag beginnen die Berliner mit der Saisonvorbereitung.

(dpa)