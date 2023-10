Alba bei Bayern: "Werden unangenehmer sein"

Als Außenseiter startet Alba beim Dauerrivalen FC Bayern München in die Euroleague. Die Berliner setzen dabei auf mögliche Vorteile im Findungsprozess.

Mit einigen Fragezeichen startet Alba Berlin am Donnerstag in die neue Saison der Basketball-Euroleague. "Wir sind jetzt ganz am Anfang der Saison. Man weiß nicht, was passiert. Aber das geht nicht nur uns so", sagte Manager Marco Baldi. Dass es dabei direkt gegen den Bundesliga-Rivalen FC Bayern München (20.30 Uhr/Magentasport) geht, sorgt für besondere Brisanz. "Natürlich sagt man da nicht "schaun mer mal"", so Baldi weiter.

Denn die Bayern haben sich mächtig verstärkt. "Sie sagen ja selber, es ist der stärkste Kader, den es jemals gab", sagte Baldi. Besonderen Respekt hat er vor dem neuen spanischen Star-Coach Pablo Laso. "Er hat über Jahre bewiesen, dass er mit Starensembles perfekt umgehen kann", sagte er.

Während die Bayern auch in der Euroleague oben angreifen wollen, bleibt Alba international bescheiden. "Wir sind nicht diejenigen, die da die großen Ansprüche stellen. Aber ich glaube, wir werden für viele unangenehmer sein, als sie es vielleicht glauben", sagte Baldi. Neben den Bayern haben sich auch andere Konkurrenten kräftig verstärkt.

"So eine Euroleague hat es noch nie gegeben. Das ist unfassbar, da wird alles mobilisiert, als wenn es kein Morgen gebe. Das sind gestandene Spieler, die in der NBA Verträge bekommen können, und die kommen jetzt nach Europa. Weil da entsprechend auf den Tisch gelegt wird" so Baldi.

Und doch hat Alba Hoffnung. Nach dem Auftaktsieg in Heidelberg folgte Montagabend ein klarer 110:75-Erfolg gegen Crailsheim. Die Bayern verloren hingegen überraschend gegen Oldenburg. "Ist vielleicht gar nicht schlecht, sie am Anfang der Saison zu spielen, weil sie noch nicht eingespielt sind", sagte Weltmeister Johannes Thiemann. Wie die Bayern, muss sich das neuformierte Alba-Team zwar auch erst finden, doch dass scheint den Berlinern aktuell noch besser zu gelingen.

