Moritz über Franz Wagner: "Eine Nische" in der Familie

Am Samstag spielten Moritz und Franz Wagner erstmals Seite an Seite für Deutschland. Im zweiten gemeinsamen Länderspiel wird es für die Basketball-Brüder speziell.

Basketball-Profi Moritz Wagner sieht seinen viereinhalb Jahre jüngeren Bruder Franz als eine Art Vorbild. "Ich kann sehr, sehr viel von ihm lernen. Er hat sich eine Nische gebaut in unserer Familie. Wir sind alle drei laut. Er hat sich das angeguckt und hat gedacht, jetzt bin ich mal bisschen ruhiger und denke nach, bevor ich rede", sagte der 26 Jahre alte Wagner über den 21-Jährigen, mit dem er gemeinsam bei den Orlando Magic in der NBA aufläuft. Der jüngere Wagner-Bruder gilt als der introvertiertere des Duos. Am Mittwoch (19.30 Uhr/Magentasport) steht für die Brüder ein besonderes Länderspiel in ihrer Heimatstadt Berlin an. Gegner im zweiten Test des Sommers ist WM-Mitfavorit Kanada.

Stolz sei für seine Gefühle aber nicht das passende Wort, sagte Moritz Wagner. "Das juckt mich alles gar nicht. Das ist mein kleiner Bruder, den würde ich so oder so lieben. Ich genieße das sehr, ihm zuzuschauen." Neben Kapitän Dennis Schröder gelten die Wagners für diesen Sommer als deutsche Erfolgsgaranten für die WM in Asien (25. August bis 10. September).

Franz Wagner gefällt vor allem die Energie seines Bruders, der die Heim-EM und den Gewinn der Bronzemedaille im Vorjahr verletzungsbedingt verpasst hatte. Auch in der Kindheit hatten die beiden Brüder ein gutes Verhältnis. "Ich habe ihm als Kind immer alles nachgeahmt. Da ändern sich die Dynamiken, wenn man älter wird. Wir wollen einfach Spaß miteinander haben", erzählte Franz Wagner. Die beiden Brüder tragen im WM-Sommer ihre Vornamen als Schriftzug auf dem Nationaltrikot.

(dpa)