Nach 20 Monaten: Rohbau des Amazon-Bürotowers ist fertig

Nach nicht einmal zwei Jahren Bauzeit steht der Rohbau der 140 Meter hohen künftigen Amazon-Zentrale an der Warschauer Straße in Berlin-Friedrichshain.

Innensenenator Andreas Geisel ( SPD) kam am Mittwoch zum Richtfest an die Baustelle. "Dort, wo jetzt noch Bauarbeiterinnen und Bauarbeiter hoch über der Stadt arbeiten, erwartet uns bald auf einer öffentlichen Dachterrasse ein einzigartiger Ausblick auf Berlin", teilte er mit. Das Gebäude soll Ende kommenden Jahres fertig gestellt werden. Es wäre dann das höchste Hochhaus der Stadt.

Anwohnerinnen und Anwohner sowie Bezirkspolitiker kritisieren das Projekt mit dem Namen "Edge East Side Berlin" seit Jahren. Baustadtrat Florian Schmidt (Grüne) hatte 2019 noch versucht, rechtlich dagegen vorzugehen. Die Genehmigungen gab es da aber schon seit Jahren.

Der Handelsplattformriese Amazon will in dem Gebäude die meisten der insgesamt 37 Etagen nutzen, um rund 3400 gut verdienende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu beschäftigen. Die Kritiker fürchten, dass dadurch die Gentrifizierung in den Bezirken Friedrichshain und Kreuzberg sowie in der ganzen Stadt weiter vorangetrieben wird.

