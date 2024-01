Massive Verkehrseinschränkungen und Staus in Berlin erwartet

Im Zuge der Bauernproteste ist am Montag mit massiven Verkehrseinschränkungen und Staus in Berlin zu rechnen.

Im Rahmen einer Kundgebung werden bis zu 300 Traktoren auf der Straße des 17. Juni zwischen Brandenburger Tor und Großer Stern erwartet, teilte die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mit. Bereits seit Sonntagnachmittag ist die Straße des 17. Juni zwischen Großer Stern und Brandenburger Tor in beide Richtungen für Autos gesperrt. Auch die Yitzhak-Rabin-Straße ist gesperrt.

Zusätzlich müssen Autofahrer in Berlin damit rechnen, dass es durch die An- und Abfahrt der Traktoren zu erheblichen Einschränkungen kommt. Nach VIZ-Angaben hat der Bauernverband außerdem für die ganze Woche vom 8. bis 13. Januar umfassende Behinderungen der Autobahnen angekündigt - Höhepunkt der Aktionen soll demnach der Montag sein. An der A10 sollen voraussichtlich die Anschlussstellen Mühlenbeck, Birkenwerder, Oberkrämer und Kreuz Oranienburg betroffen sein. Auch auf der A11, A12, A24 und der Bundesstraße 96 werden Einschränkungen erwartet.

(dpa)