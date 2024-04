100 Jahre Berliner S-Bahn: Jubiläumsfestival im August

Die Berliner S-Bahn feiert in diesem Jahr hundertjähriges Bestehen und plant ein viertägiges Festival im August.

Am 1. Mai beginne der 100-tägige Countdown, teilte das Presse- und Informationsamt Berlin am Donnerstag mit. Demnach fuhr am 8. August 1924 der erste elektrifizierte Zug auf der Vorortbahn zwischen dem Stettiner Vorortbahnhof (heute: Nordbahnhof) und Bernau. Vom 8. bis zum 11. August soll dafür ein Festival mit unterschiedlichen Schwerpunkten ausgerichtet werden. Geplant sind dort auch Sonderfahrten in historischen Zügen.

Im Rahmen des Jubiläumsjahres sollen die historischen Züge restauriert und modernisiert werden. "Der Berliner Senat unterstützt die Jubiläumsfeiern und die Restaurierung eines historischen S-Bahn-Zugs deshalb mit rund 3,5 Millionen Euro", teilte der Chef der Senatskanzlei, Florian Graf, mit.

(dpa)