17-Jähriger demoliert Haltestelle und Fahrzeuge in Marzahn

Die Polizei hat in Berlin-Marzahn einen mutmaßlich berauschten Randalierer gestellt.

Sicherheitspersonal beobachtete den 17-Jährigen am frühen Sonntagmorgen an der Kreuzung Blumberger Damm/Cecilienstraße, wie die Beamten mitteilten. Er habe dort zunächst an einer Bushaltestelle die Scheiben des Wartehäuschens zerstört.

Anschließend demolierte er auf einem gegenüberliegenden Parkplatz zwei Motorroller, einen Elektroroller und zwei Autos. Bei der Festnahme durch die alarmierte Polizei bedrohte und beleidigte er den Angaben zufolge immer wieder die Beamten. Die Polizei vermutet, dass der Mann unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand.

(dpa)