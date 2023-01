Berlin

18-Jähriger in S-Bahn mit Messer an der Hand verletzt

In einer S-Bahn in Berlin soll ein 19-Jähriger einen 18-Jährigen mit einem Messer an der Hand verletzt haben.

Der betrunkene Tatverdächtige sei am frühen Sonntagmorgen am S-Bahnhof Friedenau festgenommen worden, teilte die Bundespolizei am Montag mit. Er soll zuvor mehrere andere Fahrgäste belästigt und einem Gleichaltrigen einen Kopfstoß versetzt haben. Zu der Schnittwunde kam es laut Polizei, als sich der 18-Jährige dem mutmaßlichen Angreifer entgegenstellte: Dieser habe eine Frau beleidigt und versucht, sie anzufassen. Nach dem Verlassen der S-Bahn in Friedenau habe der 19-Jährige das Messer ins Gleis geworfen. Die Waffe wurde sichergestellt. Der Verletzte wurde in einer Klinik versorgt. Mitteilung (dpa)

