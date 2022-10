27-Jähriger nach Auseinandersetzung schwer verletzt

Ein 27-Jähriger ist bei einer Auseinandersetzung mit einem noch unbekannten Mann in Berlin-Wedding schwer verletzt worden.

Die beiden Männer gerieten am Dienstagnachmittag in der Dubliner Straße in einen Streit, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Dabei attackierte der Unbekannte den 27-Jährigen ersten Erkenntnissen zufolge mit einem Stichwerkzeug.

Der Mann erlitt schwere Verletzungen an den Armen und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde er unmittelbar nach dem Eintreffen operiert. Der Angreifer flüchtete unerkannt. Warum es zu der Attacke kam und wer der Angreifer war, ist nach Angaben der Polizei noch unklar.

(dpa)