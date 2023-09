40 Veranstalter vor dem "Tag der Clubkultur" ausgezeichnet

Vor dem "Tag der Clubkultur" sind 40 Berliner Kollektive und Clubs mit jeweils 10.000 Euro Preisgeld gefördert worden.

Die Auszeichnung von der Clubcommission, der Senatsverwaltung für Kultur und Europa sowie dem Musicboard Berlin sei eine Würdigung clubkultureller Leistungen, teilten die Veranstalter am Donnerstag mit. Das kuratierende Team habe aus 177 Bewerbungen auswählen müssen.

Gewürdigt wurden zum Beispiel die 8MM Bar, das Badehaus, die SchwuZ Kulturveranstaltungs GmbH, die Tennis Bar und die Bar Tipsy Bear Berlin sowie die Partyreihen African Acid Is The Future und Arabs do it Better und das İÇ İÇE - Festival für neue anatolische Musik.

Zwischen dem 3. und 8. Oktober werden die ausgezeichneten Clubs im Rahmen des "Tags der Clubkultur" ein Kulturprogramm auf die Beine stellen, wie es weiter hieß. Unter anderem werde es Performances, Panels, Clubnächte, Workshops und Ausstellungen geben.

Die Aktion gibt es seit 2020. Sie wurde im Zuge der Corona-Pandemie und der Folgen für die Clubs ins Leben gerufen. Dieses ist nun das vierte Jahr infolge, in dem die Auszeichnungen vergeben wird.

(dpa)