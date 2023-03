77-Jähriger schiebt Fahrrad über Straße: Schwer verletzt

Ein 77 Jahre alter Fußgänger ist beim Überqueren einer Straße in Berlin schwer verletzt worden.

Das teilte die Polizei Berlin am Donnerstag mit. Der Senior schob demnach am Mittwochnachmittag sein Fahrrad über die Köpenicker Chaussee in Berlin-Lichtenberg. Ein 34-Jähriger war laut Polizei mit seinem Auto zu schnell auf der Straße unterwegs und fuhr den Senior trotz Vollbremsung an. Der 77-Jährige stürzte und kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

(dpa)