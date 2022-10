85 Jahre alter Radfahrer von Auto angefahren

Ein 85 Jahre alter Radfahrer ist in Köpenick von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt worden.

Er kam zur stationären Behandlung in eine Klinik, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Radfahrer und das Auto waren am Mittwochmittag auf dem Müggelheimer Damm in derselben Richtung unterwegs. Der Radfahrer wollte links vor dem Wagen die Straße überqueren, als es zum Zusammenstoß kam. Der Radfahrer stürzte und zog sich schwere Verletzungen am Kopf und am Oberkörper zu. Der 67 Jahre alte Autofahrer erlitt einen Schock und wurde vor Ort ambulant versorgt.

Es war nicht der einzige Unfall mit einem schwer verletzten Radfahrer am Mittwoch. Am Paul-Löbe-Haus in Mitte wurde laut Polizei ein 58-jähriger Radfahrer von einem querenden Auto angefahren. Der Radfahrer wurde mit schweren Verletzungen an Kopf und Oberkörper in eine Klinik gebracht.

(dpa)