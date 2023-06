Adele ohne Eva: Lebendes Kunstprojekt behilft sich mit Foto

Als Eva & Adele sind sie eine Institution.

Als Eva & Adele sind sie eine Institution. Seit Beginn der 90er Jahre sind die in Berlin lebenden Künstlerinnen als wandelndes Kunstprojekt auf internationalen Kulturevents zu finden. Erkennungsmerkmal ist die stets identische, meist sehr schrille Aufmachung von Eva & Adele, die ihre Herkunft als "Kommen aus der Zukunft" und persönliche Daten in Größe- und Gewichtsmaßen angeben.

Eva & Adele treten sonst im Doppelpack auf. Allerdings muss Adele aktuell ohne Eva auskommen. Dafür brachte Adele am Donnerstag im Berliner Museum Hamburger Bahnhof, Nationalgalerie der Gegenwart, ein auf einen Stab gestecktes Porträt von Eva mit, die noch eine Weile in einer Reha-Klinik bleiben müsse. "So ist Eva auch dabei", sagte Adele.

Dem Museum hat das Duo für die neue Dauerausstellung die Arbeiten "CUM-Polaroids" als Schenkung überlassen. Eine Zusammenstellung von mehr als 200 Polaroid-Fotos zeigt Eva & Adele bei ihren Auftritten an Kunstorten weltweit.

(dpa)