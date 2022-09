Mietwagen fährt gegen Laster: Unfallverursacher laufen weg

Unbekannte sind mit einem Auto in Berlin-Adlershof gegen einen abgestellten Lastwagen gekracht und geflüchtet.

Ein Fußgänger hörte am Samstagabend einen lauten Knall und entdeckte den Mietwagen in der Hermann-Dorner-Allee, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Das Auto steckte demnach unter dem Auflieger eines Sattelzuges fest und war verlassen. Zugleich sah der Zeuge zwei Menschen weglaufen in Richtung des Landschaftsparks Adlershof. Die alarmierte Polizei suchte die Umgebung erfolglos nach ihnen ab. Dabei kam den Angaben zufolge auch ein Hubschrauber zum Einsatz.

(dpa)