37-Jähriger nach Einbruch festgenommen

Ein 37-Jähriger ist bei einem Einbruch in Geschäftsräume in Berlin-Schöneberg erwischt und festgenommen worden.

Der Mann war mit einem Komplizen in der Nacht zu Freitag in Geschäftsräume in der Kurfürstenstraße eingedrungen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Demnach habe eine Zeugin den Einbruch beobachtet und umgehend die Polizei alarmiert. Den Polizisten gelang es, den 37-jährigen Mann beim Abstellen des Diebesgutes zu überführen. Seinem Komplizen gelang unerkannt die Flucht. Der 37-Jährige wurde festgenommen.

(dpa)