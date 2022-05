Auto angezündet: Stromkasten und Container beschädigt

In Berlin-Moabit ist in der Nacht zu Donnerstag ein Auto angezündet worden.

Anwohner bemerkten die Flammen in der Spenerstraße und alarmierten die Feuerwehr, wie die Polizei mitteilte. Durch das Feuer wurde ein weiteres Auto, zwei Altglascontainer und ein Stromverteilerkasten beschädigt. Menschen wurden nicht verletzt. Ein Brandkommissariat ermittelt wegen Brandstiftung.

In Berlin brennen immer wieder Autos. In vielen der Fälle geht die Polizei von Brandstiftung aus. In der Nacht zu Mittwoch wurden in Schmargendorf, Reinickendorf und Kreuzberg zwei Transporter und ein Auto angezündet. Auch hier ermittelt die Polizei bei allen drei Feuern wegen Brandstiftung.

(dpa)