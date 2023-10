Autofahrer beleidigt und verletzt Polizisten

Zwei Polizisten sind von einem Autofahrer in Berlin-Charlottenburg beleidigt und verletzt worden.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, kam ein 57-Jähriger am Dienstagmittag zu den Polizisten einer Fahrradstreife, als sie an der Witzlebenstraße Ecke Steifensandstraße eine Ordnungswidrigkeit ahndeten. Dort soll er den Angaben zufolge zunehmend aggressiver dagegen protestiert und seine Personalien nicht herausgegeben haben. Als er den Ort verlassen wollte, griff ein Polizist ihn den Angaben zufolge am Unterarm, woraufhin er Widerstand leistete und versuchte, den Schlagstock des Polizisten zu nehmen. Zudem habe er der eingreifenden Polizistin gegen den Brustkorb geschlagen und gegen ihr Dienstfahrrad getreten. Die Beamten brachten den Mann schließlich zu Boden, wie es weiter hieß. Laut Polizei bedrängten dabei Passanten die Einsatzkräfte dabei, bis ein Einsatzwagen eintraf.

Die zwei Polizisten der Fahrradstreife erlitten demnach unter anderem Knieverletzungen und Schürfwunden, setzten ihren Dienst jedoch fort. Auch der 57-jährige Tatverdächtige zog sich eine Schürfwunde an der Stirn und an einem Handgelenk zu. Die Ermittlungen dauern an.

(dpa)