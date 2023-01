Autofahrer flüchtet vor Kontrolle: Polizist mitgeschleift

Ein Polizist ist bei einer Verkehrskontrolle in Berlin-Pankow am Montagmorgen von einem Auto rund 50 Meter mitgeschleift worden.

Der Beamte wurde leicht verletzt. Er hatte zuvor den Autofahrer in der Romain-Rolland-Straße kontrollieren wollen, als dieser plötzlich losfuhr, wie eine Sprecherin der Polizei sagte. Da der Polizist den Angaben zufolge noch seinen Fuß in der Autotür hatte, wurde er mitgerissen. Nach rund 50 Metern sei der Beamte zu Boden gefallen. Der noch unbekannte Fahrer sei mit seinem Beifahrer geflüchtet. Der Polizist wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zum Vorfall liefen, sagte die Sprecherin. Zuvor hatte die "B.Z." berichtet.

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) zeigte sich schockiert. "Wir sind entsetzt, wie skrupellos hier schwerste Verletzungen und sogar der Tod eines Menschen billigend in Kauf genommen werden", teilte ein Sprecher der GdP mit.

Nach Angaben der Polizei wird derzeit zudem geprüft, ob der Vorfall in einem Zusammenhang mit einem Einbruch in der Nähe stehen könnte.

(dpa)