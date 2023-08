Berlin

vor 60 Min.

Autofahrer landet im Brunnen auf Ernst-Reuter-Platz

Ein unter Drogen stehender Autofahrer hat in Berlin-Charlottenburg so die Kontrolle über seinen Wagen verloren, dass er am Ernst-Reuter-Platz auf die Mittelinsel schoss und dort im großen Brunnen landete.

Das Auto sei der Polizei in der Nacht zu Donnerstag auf der Hardenbergstraße gegen 0.40 aufgefallen, teilte die Polizei mit. Bevor die Polizisten den Fahrer stoppen konnten, sei schon der Unfall passiert. Der 22 Jahre alte Fahrer, bei dem ein Drogentest laut Polizei positiv ausfiel, und sein Beifahrer (23) blieben unverletzt. Fotos der "B.Z." zeigen, wie das Auto mitten im Wasser des Brunnens steht und von einem Kran herausgehoben werden muss. Der Wagen sei im Kreisverkehr über alle Spuren gerutscht und habe abgehoben, hieß es. (dpa)

