Berliner Polizei warnt vor betrügerischen Mahnschreiben

Die Berliner Polizei hat vor betrügerischen Mahnschreiben einer angeblichen Anwaltskanzlei gewarnt.

Derzeit gebe es sehr viele Betrugsanzeigen. Die Mahnschreiben würden von einer sogenannten "KS Anwaltssozietät, Rechtsanwälte Schmidt und Kowalski" aus München per Post verschickt, teilte die Polizei am Montag mit. In diesem Schreiben seien die Empfänger dazu aufgefordert, aufgrund eines angeblich bestehenden Vertrages mit der "Euro Lotto Zentrale Euro Jackpot-6/49", 289,50 Euro an diese zu bezahlen. Weder die angegebene Rechtskanzlei noch der entsprechende Vertrag existiere. Die Polizei rät dazu, das Schreiben bei Empfang zu ignorieren.

