Berlinische Galerie schließt für Licht-Umstellung

Die Berlinische Galerie bleibt für eine Umstellung auf LED-Beleuchtung einige Monate geschlossen.

Von der kommenden Woche an (7. Februar) bis zum 26. Mai sind die Licht-Arbeiten vorgesehen. Dann will das Museum nach Angaben vom Montag wieder öffnen mit der Präsentation von drei zeitgenössische Arbeiten von Julius von Bismarck, Nasan Tur und Böhler & Orendt sowie der Architekturausstellung "Suddenly Wonderful. Zukunftsideen für Westberliner Großbauten der 1970er Jahre". In der Ausstellungspause sollen die digitalen Angebote des Museums weiter nutzbar bleiben.

(dpa)