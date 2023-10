Beschädigte Gasleitung - Sperrkreis in Köpenick eingerichtet

Eine Hochdruck-Gasleitung ist bei Bauarbeiten im Ortsteil Baumschulenweg in Treptow-Köpenick beschädigt worden.

Wegen ausströmenden Gases sei ein Sperrkreis eingerichtet worden, teilte die Feuerwehr am Mittwoch mit. Zudem wurde die Köpenicker Landstraße Ecke Markgrafenbrücke vollgesperrt. Nach Angaben eines Sprechers der Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg beschädigte ein Bagger bei Bauarbeiten an einer Brücke die Leitung am Mittwochnachmittag. Mitarbeiter seien vor Ort, um den Schaden zu begutachten und zu beseitigen. Derzeit besteht den Angaben zufolge keine Gefahr für die Anwohner.

(dpa)