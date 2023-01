Betrunkener Autofahrer mit hoher Bargeldsumme gestoppt

Ein betrunkener Autofahrer ist in der Nacht zum Sonntag mit einer fünfstelligen Summe Bargeld gestoppt worden.

Der 36-Jährige fuhr zunächst mit überhöhter Geschwindigkeit auf dem Mariendorfer und Tempelhofer Damm, wie die Berliner Polizei am Sonntag mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen fuhr er mehrmals über rote Ampeln und teils dicht an anderen Autos vorbei. An der Kreuzung am Görlitzer Bahnhof im Stadtteil Kreuzberg stellten sich Polizisten mit ihrem Wagen in den Weg und stoppten den Fahrer damit.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab rund 1,7 Promille. Im Auto des 36-Jährigen fanden die Polizisten eine fünfstellige Summe Bargeld. Der Mann gab demzufolge an, dass es sich um das Geld seines Bruders handle. Als die Polizisten ihn in Gewahrsam bringen wollten, habe der Betrunkene sich aus ihren Griffen lösen wollen, um sich getreten, die Beamten mehrfach gebissen und sich mit den Füßen gegen ihren Wagen gestemmt. Die Polizisten erlitten leichte Verletzungen. Die Ermittlungen laufen.

(dpa)