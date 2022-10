Bezirk Mitte sieht weiter Probleme beim Schulbau

Fehlende Schulplätze sind im Bezirk Mitte ein bleibendes Problem.

"Das ist eine Herausforderung, die wird Mitte alleine nicht stemmen können. Wir brauchen eine klarere Unterstützung von der Landesebene", sagte die neue Bezirksstadträtin für Schule und Sport, Maja Lasic ( SPD), am Freitag. Die Schaffung und Erhaltung von Schulplätzen sei ihre Hauptbaustelle.

Lasic forderte, neben der Howoge müsse es eine zweite landeseigene Wohnungsbaugesellschaft geben, die sich beim Schulbau engagiere. Auf die Weise ließen sich viele Probleme lösen und die Schulbauoffensive voranbringen. Dafür hatte sich Mitte Oktober bereits die Berliner SPD-Fraktion bei einer Klausurtagung ausgesprochen.

Lasic wies auf ein weiteres Problem hin, das auch andere Bezirke betrifft: Beim Thema Energiesparen in den Schulen gebe es in Pandemiezeiten einen klaren Zielkonflikt. Viele Maßnahmen zum Energie sparen gefährdeten solche zur Pandemiebekämpfung. Ein Beispiel sei das Lüften: "Im vergangenen Winter war ein Nebeneffekt des Lüftens an vielen Schulen, dass die Heizkosten nach oben gegangen sind", sagte Lasic.

Dasselbe gelte für den den Einsatz von Luftreinigungsgeräten, die in vielen Klassenzimmern stehen. "Die sind Energiefresser", sagte Lasic, die sie ohnehin skeptisch sieht. Die Vorteile seien nur in beschränktem Maß nachweisbar, sagte die Bezirksstadträtin, die bis zur Abgeordnetenhauswahl im September 2021 bildungspolitische Sprecherin ihrer Fraktion war.

