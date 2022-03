Radfahrer bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Ein Radfahrer ist in Berlin-Britz auf seinem Rad mit einem Auto zusammengestoßen und schwer verletzt worden.

Der 33-Jährige prallte in der Nacht zu Mittwoch an einer Straßenmündung in der Ballinstraße auf den Wagen und stürzte, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Er wurde mit Verletzungen am Kopf, am Rumpf sowie an einem Fuß zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht. Die Polizei ermittelt den Unfallhergang. Nach Angaben eines Sprechers soll der Verkehr an der Einmündung nicht durch Verkehrszeichen geregelt sein. Der Radfahrer soll von rechts gekommen sein.

Bei mehreren schweren Unfällen waren am Montag in Berlin vier Radler schwer verletzt worden, darunter auch ein achtjähriges Kind.

© dpa-infocom, dpa:220330-99-730172/2 (dpa)