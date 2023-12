Drei Feuerwehrfahrzeuge an Weihnachten aufgebrochen

An drei Feuerwehrfahrzeugen in Charlottenburg-Nord sind Einbruchspuren festgestellt worden.

Der oder die Täter zogen in der Nacht auf den 25. Dezember aber ohne Beute wieder ab, wie die Berliner Polizei am Dienstag mitteilte. Den Diebstahlsversuch hatte der Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma auf einem Gelände der Feuerwehr am Nikolaus-Groß-Weg bemerkt. Dort waren die Löschfahrzeuge abgestellt. Er alarmierte daraufhin die Polizei. Weil Fahrzeuge der Feuerwehr grundsätzlich ohne Ausrüstung und Geräte abgestellt würden, sei aber nichts entwendet worden. Die Ermittlungen dauern an.

Insbesondere Feuerwachen und zum Teil auch Feuerwehrfahrzeuge sind in der jüngeren Vergangenheit wegen ihrer begehrten Spezialwerkzeuge immer wieder ein Ziel für Diebe geworden. Dabei werden zum Teil große Hydraulik-Spreiz- und Schneidegeräte gezielt von Kriminellen gestohlen, um sie bei Einbrüchen und Überfällen einzusetzen.

(dpa)