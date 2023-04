Kleinkind bei Unfall verletzt: Fahrerflucht von Polizisten?

Nach einem Unfall mit einem Bus in Charlottenburg ermittelt die Berliner Polizei wegen möglicher Fahrerflucht gegen die eigenen Beamten.

Bei dem Unfall wurde ein Zweijähriger am Kopf verletzt, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Alarmiert wurde die Polizei demnach in der Nacht auf Samstag vom Fahrer des betroffenen Busses. Laut Mitteilung gab dieser an, dass er an der Kreuzung der Hardenbergstraße mit der Fasanenstraße neben einem Polizeiauto an einer Ampel gewartet habe. Als die Ampel auf Grün wechselte, habe das Polizeiauto ihn geschnitten und so zu einer scharfen Bremsung gezwungen. Dabei sei der Zweijährige, der mit seinen Eltern im Bus war, gegen eine Haltestange geprallt und habe sich am Kopf verletzt.

Der 38 Jahre alte Busfahrer gab der Mitteilung zufolge an, dass er noch mit Lichtzeichen und Hupe auf sich aufmerksam gemacht habe. Das Polizeifahrzeug sei aber weitergefahren.

(dpa)