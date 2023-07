Prügelei mit Flaschen: Schwangere und drei Männer verletzt

Bei einer Prügelei zwischen zwei Gruppen am S-Bahnhof Jungfernheide in Berlin-Charlottenburg wurden in der Nacht drei Männer und eine schwangere Frau unter anderem mit einer Flasche verletzt.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, ging der Streit zwischen beiden Gruppen in der U-Bahn los. Laut Zeugenaussagen soll eine Gruppe von fünf bis sechs Männern zwei Frauen bedrängt haben. Daraufhin kam es den Angaben zufolge zum Streit zwischen den beiden Frauen und drei Männern in ihrer Begleitung und der anderen Gruppe.

Die Auseinandersetzung wurde laut Polizei handgreiflich. Am S-Bahnhof Jungfernheide stiegen beide Gruppen aus und prügelten sich am Bahnsteig weiter, dabei soll die Männergruppe Flaschen benutzt haben, hieß es. Zeugen riefen die Polizei. Die Beamten trafen nur noch auf die verletzte Gruppe, während die Männergruppe nicht mehr in der Nähe war. Ein 24- und 33-Jähriger erlitten Schnittverletzungen am Kopf, ein 21-Jähriger klagte über Schmerzen im Rumpf- und Rippenbereich und die 21-jährige schwangere Frau hatte Bauchschmerzen. Die zweite, 24-jährige Frau blieb unverletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

(dpa)