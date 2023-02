Radfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit offener Taxitür

Nach einem schweren Fahrradunfall in Berlin-Charlottenburg ist ein 50 Jahre alter Radfahrer im Krankenhaus an seinen Kopfverletzungen gestorben.

Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Mann war am Montag mit seinem Rad gegen eine plötzlich geöffnete Taxitür geprallt. Er starb demnach am Mittwoch.

Ein 58 Jahre alter Taxifahrer hatte nach Polizeiangaben mit seinem Wagen am rechten Fahrbahnrand der Kantstraße kurz gehalten, um einem Fahrgast beim Aussteigen zu helfen. Der Fahrgast öffnete die rechte Hintertür. Der Radfahrer, der von hinten kam, fuhr gegen die Tür, stürzte und verletzte sich schwer. Sanitäter brachten ihn ins Krankenhaus, wo er noch notoperiert wurde. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauerten an.

(dpa)