Mann schießt mit Pistole in die Luft und wird festgenommen

Ein 26-Jähriger ist von der Polizei in Berlin-Charlottenburg festgenommen worden, nachdem er mit einer Pistole in die Luft geschossen hat.

Passanten wählten am Freitagmittag den Notruf, nachdem sie Schussgeräusche gehört hatten, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Einsatzkräfte stellten daraufhin in der Uhlandstraße einen Mann fest, der eine Schusswaffe in der Hand hielt. Der 26-jährige Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Er gab gegenüber der Polizei zu, mit der Pistole in die Luft geschossen zu haben - warum er das tat, ist derzeit nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.

(dpa)