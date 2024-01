Dänen verfolgen Thronwechsel per Livestream in Botschaft

Hunderte Menschen verfolgen in der dänischen Botschaft in Berlin die Zeremonie rund um den Thronwechsel in Dänemark.

Für eine Live-Übertragung des Großereignisses in Kopenhagen versammelten sich am Sonntagnachmittag zunächst rund 250 Schaulustige in der Botschaft, wie ein Sprecher mitteilte. Neben der dänischen Botschafterin Susanne Hyldelund kamen demnach zahlreiche in Deutschland lebende Dänen, Adelsfans und Gäste aus Kultur, Politik und Medien.

Gefeiert werde laut Angaben des Sprechers mit Live-Musik, Wein und traditionellem Kuchen. Viele Gäste hätten sich Hütchen oder selbstgebastelte Papierkronen aufgesetzt. Auf mehreren Leinwänden werde die Zeremonie übertragen.

Nach mehr als einem halben Jahrhundert auf dem Thron ist für Margrethe II. Schluss: Die dänische Königin übergibt das Zepter an ihren Sohn Frederik. Margrethe hatte in ihrer Neujahrsansprache überraschend angekündigt, nach 52 Jahren auf dem Thron abdanken zu wollen. Es sei nicht nur ein Wechsel für das Königshaus, sondern auch für Dänemark, sagte Hyldelund am Sonntag der dpa. Auch die dänische Minderheit in Schleswig-Holstein wollte den Thronwechsel mit Veranstaltungen begleiten.

(dpa)