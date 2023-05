Radfahrerin von Auto angefahren und schwer verletzt

Eine Radfahrerin ist in Berlin-Dahlem von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden.

Ein 58 Jahre alter Autofahrer war am Donnerstagmittag nach bisherigen Erkenntnissen beim Abbiegen mit der 54-Jährigen zusammengestoßen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Frau, die auf einem Radweg unterwegs war, erlitt mehrere Verletzungen am Rumpf und kam ins Krankenhaus. Der Autofahrer wurde nicht verletzt.

(dpa)