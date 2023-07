E-Scooter-Fahrer von Auto angefahren und schwer verletzt

Ein 17-jähriger Fahrer eines E-Scooters ist in Berlin-Prenzlauer Berg von einem Auto angefahren und schwer am Kopf verletzt worden.

Der Jugendliche fuhr in der Nacht zu Samstag auf einem Radweg in Richtung Eberswalder Straße, als er eine rote Ampel übersehen haben soll, teilte die Polizei am Samstag mit. Demnach kollidierte der 17-Jährige mit dem Auto eines 46-Jährigen, der die Eberswalder Straße bei Grün überquerte. Der Jugendliche kam in ein Krankenhaus, wo er stationär verblieb. Er soll den Angaben zufolge alkoholisiert gewirkt haben, weshalb im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde.

Der 46-Jährige Autofahrer blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt. Der Unfallort war während den Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme für drei Stunden gesperrt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

(dpa)