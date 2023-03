Einbruch in Imbiss: Drei Polizisten verletzt

Bei einem Einbruch in Berlin-Wilmersdorf sind drei Polizisten bei der Festnahme des mutmaßlichen Täters verletzt worden.

Ein Mann hatte am Montagabend den Einbruch in einen Imbiss gemeldet, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Demnach umstellten die Beamten den Imbiss und konnten den Einbrecher stellen. Der 27-Jährige habe sich aber mehrfach und heftig gegen die Festnahme gewehrt - dabei seien die Polizisten verletzt worden. Letztlich konnten die Polizisten den Mann den Angaben zufolge überwältigen und ihm Handfesseln anlegen.

(dpa)