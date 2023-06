Fahrgast beleidigt Mann fremdenfeindlich und schlägt ihn

Ein Vater, der mit seinen beiden Kindern unterwegs war, ist in einem Berliner Bus von einem Mann fremdenfeindlich beleidigt, bedroht und mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden.

Der 38-Jährige wurde bei der Tat in Berlin-Marzahn an der Lippe verletzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Er war mit seinen zwei Kindern am Mittwochnachmittag gemeinsam mit dem Täter an der Haltestelle Allee der Kosmonauten/Poelchaustraße in den Bus der Linie 191 eingestiegen. Dort soll es dann zu einem Streit zwischen den Männern gekommen sein. Nach der Attacke stieg der Täter aus und flüchtete in unbekannte Richtung. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes ermittelt wegen Beleidigung, Bedrohung und Körperverletzung.

(dpa)