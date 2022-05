Gebäude in Brand geraten: Keine Verletzten

Die Feuerwehr ist in Berlin am Sonntagabend zu zwei Bränden innerhalb einer halben Stunde ausgerückt.

In Köpenick brannte es in einem Einfamilienhaus, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Band sei von einem Carport ausgegangen und habe auch das Dach des Wohnhauses erfasst. Ein benachbartes Gebäude sei ebenfalls beschädigt worden. Verletzte gab laut Feuerwehr nicht.

In Spandau kam es zu einem Feuer in einem unbewohnten, viergeschossigen Gebäude in der Seegefelder Straße. Der Dachstuhl sei komplett abgebrannt, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Das Gebäude liege neben einer Bahnstrecke, hatte die Feuerwehr zudem gewittert. Der Zugverkehr sei aber nicht beeinträchtigt worden.

